Защита Полины Лурье заявила в суде, что певица Лариса Долина отказалась представлять справку из психоневрологического диспансера (ПНД) во время продажи квартиры, оправдывая это свои статусом народной артистки. Трансляция заседания Верховного суда (ВС) России ведется в соцсети «ВКонтакте».

По версии защиты Лурье, во время обсуждения предварительного договора Долина делилась с покупательницей информацией о районной инфраструктуре и соседях, а также выражала готовность познакомить ее с ними. Певица утверждала, что квартира была захламлена, а жить в ней ей самой было тесно — вырученные средства она планировала потратить на покупку более просторного жилья.

Долина также отказалась предоставлять справки из психоневрологического диспансера, объяснив это статусом народной артистки. Кроме того, она настаивала на наличной оплате, тогда как Лурье хотела оформить сделку через банк. Аванс составил 1 млн рублей; из предметов интерьера, подлежащих передаче, были исключены лишь пианино и концертный стул.

Верховный суд России приступил к рассмотрению жалобы Полины Лурье по делу о приобретении московской квартиры у эстрадной певицы Ларисы Долиной. В прошлом году артистка продала жилье за 112 млн рублей под влиянием аферистов, однако впоследствии сделку признали недействительной. В результате покупательница осталась без недвижимости и денег. Лурье требует признать сделку с Долиной законной и намерена вернуть квартиру.