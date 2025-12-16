Полина Лурье пришла в суд по "квартире Ларисы Долиной" с сумкой Burberry

Москвичка Полина Лурье пришла в суд по делу о "квартире Ларисы Долиной" в капюшоне, закрывающем лицо, но с брендовой сумкой Burberrу, передает корреспондент "РГ" из зала суда.

По данным маркетплейсов, стоимость такого аксессуара для выхода в свет составляет около 180 тысяч рублей.

Ранее адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко отметила, что ее доверительница не рассматривала покупку квартиры артистки как инвестицию.