Умер автор музыки к фильмам "В июне 41-го" и "Княгиня Слуцкая" Виктор Копытько

На 70-м году жизни скончался известный белорусский композитор Виктор Копытько.

О смерти музыканта сообщил режиссер, сценарист и драматург Андрей Курейчик в социальных сетях. Виктор Копытько умер 14 декабря, причина ухода из жизни не раскрывается.

"Умер великий белорусский композитор Виктор Копытько. Один из столпов настоящего Купаловского театра. Честный. Тонкий. Принципиальный. Глубокий. Невероятно талантливый. Спасибо за твой талант, Виктор. Ты уже победил смерть своей музыкой", - написал Андрей Курейчик.

Виктор Копытько родился в 1956 году в Минске. В 1975 году поступил на композиторское отделение Ленинградской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. В конце 1970-х он начал писать музыку к драматическим спектаклям, с 1978 года сотрудничал с киностудией "Беларусьфильм".

Музыку его авторства исполняли коллективы Беларуси, России, Литвы, Латвии, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Турции, Ливана, Греции, Швейцарии, Франции, Австрии, Германии, Испании, Португалии, Голландии, США. Он написал музыку к более чем 30 спектаклям и сотне художественных, документальных фильмов - "Дядя Ваня", "На железной дороге", "Бег от смерти", "В июне 41-го", "Анастасия Слуцкая" (или "Княгиня Слуцкая"), "Инсайт", "Покушение", "Следы на воде", "Юрий Тарич", "В кругу Зодиака", "Тайны Зелtного Короля", "Союз нерушимый", "Меч и Роза", "Фантомы Чернобыля", "Продолжение", "Сожжённые деревни Беларуси". Также оформил музыкой мультфильмамы "Жило-было дерево…", "Сказки леса", "Сова", "Ерш и Воробей", "Соловей" (из серии фильмов "Гора Самоцветов"), "Волшебная Лавка" "Лягушка-Путешественница", "Птаха", "Было лето", "Мышка", "Хрюша", "Ложка для солдата", "Аист" и другие.