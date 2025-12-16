У реки в Петербурге началась «зажировка»

У петербургской реки Карповка началась «зажировка» к зиме. Об этом со ссылкой на местного жителя сообщил Telegram-канал «ОтЛичный Петербург: афиша и гид Фонтанки».

На поверхности реки образовалось «ледяное сало» — густой слой мелких ледяных кристаллов на поверхности воды, являющихся второй стадией образования сплошного ледяного покрова. На снимках, сделанных очевидцем природного явления, можно увидеть, что такими ледяными кристаллами покрылась практически вся поверхность водоема.

Накануне аналогичную «зажировку» заметили у другой реки города, Фонтанки. Известно, что середина декабря — позднее время для образования ледостава, но между тем задержка наблюдается второй год подряд.