«Долина тоже человек-паук»: у Верховного суда провели необычный перфоманс

Во вторник, 16 декабря, перед заседанием по иску о квартире певицы Ларисы Долиной у здания суда появился мужчина в костюме Человека-паука. Об этом рассказал Telegram-канал Mash.

В конце ноября кассационный суд признал законными решения двух других судов вернуть Долиной квартиру, которую она потеряла из-за действий телефонных мошенников. Сообщалось, что квартира певицы была продана за 112 миллионов рублей, а вырученные деньги ушли мошенникам. Они звонили певице, представлялись «сотрудниками спецслужб», убеждали продать жилье и перевести деньги на «безопасный счет».

В эфире программы «Пусть говорят» показали фотографию паспорта, которую Долиной прислал один из мошенников, выдававший себя за сотрудника Росфинмониторинга. В сфабрикованном документе использовалась фотография Тома Холланда - британского актера, сыгравшего Питера Паркера/Человека-паука в нескольких фильмах киновселенной Marvel.

Квартиру певицы купила 34-летняя Полина Лурье. Позже суд удовлетворил исковые требования об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Суд установил, что Долина не осознавала своих действий.

Верховный суд России 16 декабря начал рассматривать жалобу Лурье на решения нижестоящих судов по сделке с квартирой. Mash рассказал, что перед заседанием у здания суда появился мужчина в костюме Человека-паука с плакатом.

«Внимание, люди! У меня есть для вас очень важное сообщение. Лариса Долина тоже человек-паук», - сказал мужчина и убежал.

Долина не пришла на заседание Верховного суда, передает ТАСС. Интересы певицы представляет ее адвокат. Ранее артистка пообещала «сделать все возможное», чтобы вернуть деньги покупательнице.