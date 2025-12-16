Умер известный советский актер театра и кино Муллаян Суяргулов

12 декабря ушел из жизни Муллаян Суяргулов, советский российский актер театра, кино и телевидения.

Суяргулов родился 21 ноября 1934 года. В 1959-м окончил башкирскую студию Государственного института театрального искусства имени Луначарского (ГИТИС), и в том же году был принят в труппу Башкирского государственного академического театра драмы имени Гафури.

Сценические работы - роли в постановках "Долгое-долгое детство", "Завидуй, Америка, завидуй!...", "Эх, невеста, невестушка!..", "Аттила", "Тополек мой в красной косынке".

На экране - с 1959-го, дебют - Мамед в военной драме Одесской киностудии "Жажда", ленту посмотрели в кинотеатрах страны более 20 00 000 зрителей. Далее - "Красный паша", приключенческая комедия "День хомячка".

Муллаян Суяргулов - народный артист Республики Башкортостан, звания удостоен в 1986 году.

О кончине исполнителя сообщили в пресс-службе его театра. Прощание прошло 14 декабря.