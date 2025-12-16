Часть россиян предупредили об аномальном холоде

В ближайшие дни на востоке и северо-востоке России ожидаются аномальные холода, а на западе страны, напротив, аномальное тепло.

О температурах выше и ниже климатической нормы для этого периода года часть россиян предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Аномалия холода будет смещаться на восток и северо-восток Европейской территории России, тогда как в западных регионах температурный фон станет на несколько градусов выше климатической нормы. Днем на Русском Севере: на Кольском полуострове минус 1-6 градусов, в Архангельской области — минус 6-11, Коми — минус 19-24», — поделился информацией синоптик.

В средней полосе, продолжил он, ожидается минус 3 — плюс 2 градуса, в Поволжье — минус 4-9 градусов, а на северо-западе и в Крыму — до 1-6 градусов тепла.

Ранее в этот же день коллега Тишковца Михаил Леус пообещал жителям столичного региона затяжную оттепель.