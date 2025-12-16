На Камчатке ликвидировали последствия обрушившегося циклона

Глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев рассказал о ходе работ по ликвидации последствий сильного ливня со снегом после обрушившегося на краевой центр циклона. Об этом сообщает Правительство Камчатского края в Telegram-канале.

Согласно официальной информации, в настоящее время устранены подтопления в семи жилых домах. Работа продолжается еще в трех. Спецтехника устраняет подтопление в районе Колхоза им. Ленина, а также в микрорайоне Авача, а также на улицах Савченко и Приморская работают бригады ручного труда, которые занимаются отводом воды и расчисткой ливневок.

9 декабря Камчатка оказалась в центре мощного циклона. Автобусы и машины в Петропавловске-Камчатском застревали в снежных завалах, а горожане вынуждены были добираться до своих рабочих мест пешком. Большие пробки из-за непогоды сковали движение в городе, а спецтехника не усевала очистить выпадающий снег. Региональное управление МЧС сообщило об отмене занятий в школах города из-за неблагоприятных погодных условий.