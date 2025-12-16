Патриарх Кирилл заявил о тревоге из-за использования ИИ в проповедях

Патриарх Кирилл заявил, что некоторые священники прибегают к искусственному интеллекту при подготовке проповедей, выразив по этому поводу серьёзную обеспокоенность.

Некоторые священники уже прибегают к помощи искусственного интеллекта при подготовке проповедей, что вызывает беспокойство у руководства церкви, передает РИА «Новости». Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном Епархиальном собрании Москвы.

Патриарх подчеркнул, что для него «не секрет», что и священнослужители начинают использовать программы искусственного интеллекта, и отметил: «что уже, откровенно говоря, вызывает определенную тревогу».

Он объяснил, что новые вызовы, связанные с развитием ИИ, требуют пастырского ответа, ведь верующие непосредственно сталкиваются с этими технологиями.

Патриарх добавил, что люди уже советуются с ИИ, обсуждая с ним вопросы мировоззренческого и нравственного характера. Церковь считает важным осознание рисков и моральных вызовов, которые несет распространение искусственного интеллекта в духовной жизни и общении верующих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России вырос спрос на расшифровку медицинских анализов с помощью искусственного интеллекта.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что искусственный интеллект может повлиять на здоровье и лишить людей самостоятельного мышления.

Председатель правления ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская выступила за введение запретов на применение искусственного интеллекта в ряде сфер.