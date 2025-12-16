Стало известно, из каких стран россияне массово возвращаются на родину

Лидерами среди стран, откуда чаще всего возвращаются в Россию соотечественники, стали Германия, Франция и США. Об этом рассказала News.ru член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

Напомним, что президент Владимир Путин ранее подписал указ, упрощающий с 1 сентября 2024 года выдачу вида на жительство (ВНЖ) гражданам недружественных стран, разделяющим «духовно-нравственные ценности» России. При принятии решения о переезде в Россию им не придется подтверждать владение русским языком и знание российской истории и законодательства. В список этих стран, утвержденный правительством, входят в том числе США, Германия, и Франция.

По словам члена комитета Госдумы по международным делам Марии Бутиной, программа по переселению соотечественников «работает очень эффективно», и в Россию вернулись уже более 2,5 тысяч семей.

«Если говорить о списке стран, то на первом месте по-прежнему Германия, откуда больше всего приезжает наших соотечественников. Из Соединенных Штатов очень многие приезжают, многие возвращаются из таких стран, как, например, Австралия», — рассказала Бутина.

Парламентарий отметила, что возвращающиеся на Родину соотечественники выбирают для проживания как Москву, так и регионы, в частности, Краснодарский край, Калужскую и Иркутскую области.