Более 1,5 млн обращений поступило к предстоящей прямой линии с Путиным

Свыше полутора миллионов обращений от граждан к президенту уже принял штаб Народного фронта перед программой "Итоги года с Владимиром Путиным", которая вновь пройдет 19 декабря в совмещенном формате прямой линии и большой пресс-конференции.

Кол-центр программы, расположенный в центральном штабе Народного фронта, открыт для приема заявок уже 13-й день. Всего на текущий момент было принято и обработано 1 520 428 обращений в различных форматах. Лидерами по количеству поданных заявок являются Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области.

Согласно статистике, приведенной телеканалом "Россия-24", наиболее популярным способом обращения остается звонок в кол-центр - россияне позвонили на прямую линию 658 216 раз. Сообщений в формате СМС и ММС поступило более 297 тыс. суммарно.

Свыше 170 тыс. человек предпочли оставить свои заявки в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте". Через мобильное приложение "Москва - Путину" было отправлено 19 581 писем, а через одноименный сайт поступило 58 647 обращений. Впервые в этом году заявки принимаются также через чат-бот в Max - этим новшеством воспользовалась уже более 316 тыс. человек, и подобный способ обращения остается вторым по популярности после звонка в кол-центр.

В 2024 году в штаб Народного фронта поступило чуть более 2 млн 500 тыс. обращений к президенту РФ в различных форматах. Россияне позвонили в кол-центр около 1 млн 200 тыс. раз, более 500 тыс. человек предпочли обратиться к главе государства через СМС и ММС. Остальные обращения традиционно были приняты через мобильное приложение "Москва - Путину", одноименный сайт, а также с помощью социальных сетей.

О мероприятии

Большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным уже в четвертый раз пройдут в совмещенном виде. Впервые такой вариант был опробован в 2020 году, когда провести мероприятия по отдельности помешала пандемия. Вновь к этому формату вернулись в 2023 году, он получил название "Итоги года с Владимиром Путиным".

С 2001 года (без учета совмещенных мероприятий) прямая линия проводилась 18 раз, большая пресс-конференция - 16. Причем прямую линию с россиянами Путин проводил не только на президентском посту, но и как председатель правительства.