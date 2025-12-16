СПЧ: требуем удаления из Telegram-каналов фото и видео из одинцовской школы

Совет по правам человека (СПЧ) требует удалить из Telegram-каналов фото и видео расправы в подмосковной школе. Об этом сообщает пресс-служба органа.

«Телеграм-каналы и электронные СМИ распространяют фото и видео сегодняшней трагедии в одинцовской школе. Конечно, блогеры не являются профессиональными журналистами, и далеко не все Телеграм-каналы зарегистрированы в качестве СМИ», — говорится в сообщении.

В СПЧ также отметили, что понятия этичности и гуманизма должно быть общими у всех людей, независимо от профессионального статуса.

Совет планирует добиваться введения ответственности для блогеров за публикацию подобного контента, заверили там.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к представителям СМИ после нападения на школу в Одинцово и призвал ответственно подходить к публикации материалов с места трагедии. Так он прокомментировал появившиеся в раде СМИ кадры в том числе с камеры самого нападавшего мальчика. На видео он подробно снял все: от подготовки до нападения на учеников.