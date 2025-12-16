Пострадавших при нападении на школу детей доставили в Детский центр им. Рошаля

Детей, получивших ранения в результате нападения на школу в подмосковном Одинцово, доставили в Детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 16 декабря, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова в Telegram-канале.

— Им оказывается необходимая помощь. Скорейшего выздоровления. Находимся на связи с региональным уполномоченным по правам ребенка Ксенией Мишоновой, которая навестит ребят, — добавила она в публикации.

Омбудсмен также выразила соболезнование семье ребенка, погибшего при нападении. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.

Трагедия произошла утром 16 декабря. В здание школы ворвался девятиклассник Тимофей К. и ранил охранника. В результате нападения скончался один из школьников. Позднее стало известно, что им оказался четвероклассник.

Председатель комитета Государственной думы по защите семьи Нина Останина утверждает, что причиной поножовщины в школе является бездействие администрации. Ребенок находился в группе риска и нуждался в помощи.