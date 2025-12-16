Депутат Госдумы обвинила руководство Успенской школы в бездействии из-за поножовщины

Депутат Государственной Думы Нина Останина обвинила администрацию Успенской школы в подмосковном Одинцово в бездействии, после того как ученик устроил там поножовщину. По её словам, ребёнок находился в группе риска и нуждался в помощи, что было очевидно для педагогов и администрации учебного заведения.

В интервью SHOT председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства назвала произошедшее трагическим событием и выразила соболезнования семье погибшего мальчика. Останина отметила, что инцидент можно было предотвратить: подросток, схватившийся за нож, делился своими переживаниями с учителем, однако информация не дошла до директора школы и родителей.

Депутат подчеркнула, что речь идет об истории «психологического неблагополучия». Несмотря на наличие в школе формального психолога, подросток активно рассылал одноклассникам сообщения, что, по мнению Останиной, должно было сигнализировать о том, что с ним что-то не так. Политик считает, что школьника следовало изолировать и внимательно выяснить причины его поведения, чтобы предотвратить трагедию.

Согласно информации оперативных служб, школьник активно размещал в социальных сетях изображения и символику с экстремистскими лозунгами, используемыми радикальными нацистскими группировками. Материалы пропагандировали насилие, расовую вражду и идеи уничтожения «неугодных». Эти публикации стали предметом отдельной проверки со стороны правоохранительных органов.