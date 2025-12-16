Стали известны подробности о погибшем при нападении на школу в Одинцово мальчике

Погибший при нападении на школу в подмосковном Одинцово четвероклассник был сыном уборщицы школы. У мальчика есть брат-близнец, который учится в том же четвертом классе Успенской СОШ. Об этом рассказала знакомая семьи, пишет телеграм-канал Mash.

По данным издания, классный руководитель убитого школьника сейчас на допросе. Она закрыла своим телом детей в первые минуты нападения.

Когда 15-летний подросток отвлекся, педагог спрятала детей в классе. Всех, кроме убитого. Она не заметила, как он убежал в сторону лестницы. И теперь винит себя в его смерти, сообщает издание.

Мать убитого при нападении на школу четвероклассника сняли на видео

Ранее представители полиции пояснили, что напавший на школу подросток помимо ножа использовал газовый баллончик. Сначала он ударил ножом охранника, потом распылил газ, затем нанес ножевое ранение 10-летнему мальчику, который скончался.