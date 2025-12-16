Стало известно о состоянии раненного ножом охранника в школе в Одинцове

Раненный ножом охранник школы в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа находится в стабильном состоянии. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 16 декабря, сообщили в Telegram-канале Mash.

— Состояние охранника Успенской СОШ, раненого девятиклассником, стабильное. Угрозы его жизни нет, — говорится в публикации.

Подросток, напавший на школу, залил охранника перцовым баллончиком. Юноша также ранил мужчину ножом. Удар пришелся в область поясницы.

Утром 16 декабря девятиклассник зашел в школу с ножом и перцовым баллончиком. Он напал на людей, есть раненые. Ученик четвертого класса погиб в результате нападения. Спустя время злоумышленника задержали силовики. Напавшим на школу оказался ученик девятого класса Тимофей К.