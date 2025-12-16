Стало известно о состоянии пострадавшей от нападения школьника учительницы в Петербурге

Состояние учительницы математики, пострадавшей от нападения школьника с ножом в петербургской школе №191, улучшилось. По данным источников, её перевели из реанимационного отделения в общую палату. Сейчас она в сознании, а её состояние оценивается как стабильное. Правоохранительные органы планируют взять у неё показания, как только это разрешат врачи. Подробности сообщает издание 78 | НОВОСТИ.

Нападавший 15-летний девятиклассник также находится в больнице под наблюдением врачей. Полиция уже провела с ним беседу. После выписки ему будет избрана мера пресечения в рамках возбуждённого уголовного дела о покушении на убийство.

По предварительной версии следствия, причиной нападения могла стать плохая оценка. Как сообщают источники, подросток с начала учебного года испытывал сильный стресс из-за предстоящих экзаменов, а накануне инцидента мать забрала у него телефон в качестве наказания, что могло усугубить его состояние.

Как сообщалось ранее, утром в понедельник школьник пришёл к кабинету учительницы до начала уроков. Получив задание, он внезапно нанёс женщине несколько ударов ножом в спину и грудь. После этого он попытался совершить суицид, но был остановлен. Примечательно, что металлодетектор на входе в школу сработал, однако охрана не отреагировала на сигнал.

Расследование инцидента продолжается. Следственный комитет Петербурга работает над установлением всех обстоятельств произошедшего, включая возможные нарушения в организации безопасности учебного заведения.