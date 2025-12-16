Отец устроившего резню в подмосковной школе подростка дал первый комментарий

Отец 15-летнего подростка, устроившего резню школе поселка Горки-2 в подмосковном Одинцове, заявил, что не знает, почему его сын мог решиться на такой поступок. Первый комментарий мужчины опубликовали «Осторожно, новости» в Telegram.

В разговоре с журналистами отец школьника сообщил, что сейчас едет в отделение полиции. Подробностями нападения мужчина не располагает и сам узнает все из СМИ.

«Все, что вы мне сейчас сказали — наиболее полная информация, — пояснил он. — Я ничего не знаю пока».

Ранее стало известно, что напавший на школу подросток выложил видео резни в чат класса. На записи видно, как охранник пытается остановить девятиклассника, но тот выпускает в лицо мужчины струю из перцового баллончика, а затем бежит за другим учеником, которого настигает на лестнице и наносит несколько ударов ножом.