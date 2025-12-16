Прибывший из зоны СВО ослик Жорик нашел новый дом в Москве

Ослик по кличке Жорик, привезенный из зоны специальной военной операции (СВО) на Украине, нашел новый дом в Московском зоопарке. Об этом рассказали на портале мэра и правительства столицы.

© Мослента

В зоне СВО он помогал одному из личных составов воинского подразделения — Жорик перевозил боеприпасы, а также хозяйственные грузы. В конце ноября его подразделение было передислоцировано, а самого осла отправили в столичный зоопарк.

«Сейчас для Жорика важны покой и постепенная адаптация. Как только наши специалисты примут решение о его готовности, он переедет на территорию постоянной экспозиции в детском зоопарке», — сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она рассказала, что после обследования и планового карантина Жорик будет жить в контактной зоне рядом с камерунскими козами.

