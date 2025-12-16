Занятия в школах отменили в Пятигорске из-за аварии на водоводе

Занятия второй смены в школах Пятигорска отменили после серьезной аварии на водоводе. Также уроков не будет 17 декабря. Весь город остался без воды, проблемы начались и с отоплением, сообщил в своем Telegram-канале мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

По словам главы курорта, занятия первой смены 16 декабря будут продолжены, а вот вторую смену на сегодня отменят.

"Детские сады работают в обычном режиме до конца дня. Завтра все школы и детские сады работать не будут", - отметил Ворошилов.

Работать будет лишь один дежурный детский сад на весь город с населением 142 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в результате аварии на водоводе весь Пятигорск и 8 окрестных населенных пунктов остались без воды. На объекте идут восстановительные работы, которые планируют завершить сегодня.