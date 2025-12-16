Умер заслуженный артист России Алибек Хупсергенов

Заслуженный артист России, один из ведущих вокалистов Музыкального театра Кабардино-Балкарии Алибек Хупсергенов умер в возрасте 69 лет.

Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщили в региональном министерстве культуры.

— Уход Алибека Хамидовича — огромная потеря для театральной и музыкальной культуры Кабардино-Балкарии, невосполнимая утрата не только для его близких, но и для каждого из нас. Хупсергенов принадлежал к плеяде талантливых людей, которые служили высокому искусству всем сердцем, — говорится в сообщении.

Хупсергенов родился 30 марта 1956 года в селе Заюково. После школы работал учителем музыки, окончил Нальчикское музыкальное училище. В 1984 году он завершил обучение в Воронежской государственной консерватории и присоединился к труппе Государственного музыкального театра КБР.

На сцене театра артист исполнил множество значимых ролей, включая Жермона и Риголетто в операх Дж. Верди, а также заглавную партию в «Алеко» С. Рахманинова и другие знаменитые образы, передает Telegram-канал ведомства.