Россиянка рассказала о последней встрече с Усольцевыми перед их исчезновением

Жительница Красноярского края, где пропала семья Усольцевых, в понедельник, 15 декабря, рассказала, что перед исчезновением они были одеты в облегченную светлую одежду.

— Единственный свидетель, который их видел уходившими в сторону леса, это местная жительница. Она сообщила о том, что они были в легкой, облегченной, светлой одежде. В автомобиле мы обнаружили кроссовки, и предполагаем, что женщина в них приехала, затем переобулась, — рассказала представитель Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова в беседе с порталом Ngs24.

Супруги Усольцевы отправились в поход по красноярской тайге вместе с дочерью и собакой 28 сентября. С тех пор их никто не видел. Поиски начались на следующий день — в них принимали участие десятки спасателей и волонтеров, дроны и вертолет.

12 декабря появились сообщения о том, что последними людьми, которые видели пропавших в тайге Усольцевых, была семья Корчагиных. Они рассказали, что исчезнувшие пошли не в сторону горы Буратинка, а совершенно в другом направлении.

Ранее бывший коллега предпринимателя Сергея Усольцева Александр Дымов назвал версию о побеге семьи несостоятельной, поскольку характер бизнесмена не подходил для подобных поступков. По его словам, для побега Усольцев должен был либо разочароваться в жизни в России, либо увлечься новым проектом за рубежом.