Жители Пятигорска остались без воды из-за серьезной аварии на водоводе

Подачу воды потребителям в Пятигорске и нескольких соседних населенных пунктов отключили из-за аварии на магистральном водоводе диаметром 1000 миллиметров. Как сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале, на месте аварии работают бригады ремонтников.

Отключение воды произошло около 3 часов ночи 16 декабря. Без ресурса остались поселки Горячеводский, Свободы, Энергетик, Средний, Нижний Подкумок и станица Константиновская, а к 9 часам утра подачу воды ограничили в поселках Иноземцево и Капельница.

"Повреждение серьезное - трещина по сварному шву на водоводе 1983 года постройки, в районе главной насосной станции села Новоблагодарное. Аварийные бригады Крайводоканала работают на месте с ночи. Земляные работы выполнены, с 6.30 ведутся сварочные работы, которые планируется завершить сегодня, до 12:00", - отметил Владимир Владимиров.

Даже после окончания ремонта вода сразу не вернется - сети будут выходить на рабочую мощность еще в течение суток. Пока же организовали подвоз воды автоцистернами.

Ситуацию с ремонтом магистрального водовода взял под контроль министр ЖКХ Ставрополья Александр Рябикин.