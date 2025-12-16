Ассоциация юристов заявила об ошибке судов в деле Долиной

В Верховный суд России направили заключение Международной ассоциации юристов и консультантов (МАЮК) по делу о квартире певицы Ларисы Долиной, ассоциация заявила о грубой ошибке нижестоящих инстанций.

Нижестоящие суды грубо ошиблись, отказавшись взыскивать деньги с продавца, получившего назад квартиру, считают в МАЮК, передает «Коммерсантъ».

По мнению авторов обращения, вопросы права относятся к исключительной компетенции суда, но необходимо учитывать профессиональное мнение юристов, которое основано на анализе действующего законодательства и судебной практики.

В МАЮК отметили, что в Верховный суд отправлено называемое письмо друзей суда по делу о продаже квартиры Долиной. Там указали, что этот случай имеет важное значение и может оказать значительное влияние на развитие практики.

По мнению ассоциации, выводы судов противоречат законодательству, высшей судебной инстанции и правовой доктрине.

Ранее в суде поясняли, что Лурье отказали о взыскании с Долиной убытков, поскольку та имеет право потребовать их с мошенников, обманувших артистку.