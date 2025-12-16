Напавший на школу в Горках-2 подросток создавал карты с мечетями в игре GoreBox

Подросток, устроивший нападение на школу в подмосковных Горках-2 утром 16 декабря, разрабатывал в игре GoreBox карты с изображениями мечетей, включая мечеть Аль-Нур в новозеландском Крайстчерче. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», изучивший цифровые следы задержанного.

По данным канала, Тимофей К. более года открыто выражал в сети радикальные взгляды, оправдывая теракты против мусульман. В мессенджере Telegram были обнаружены два его аккаунта, через которые он состоял в игровых, политических и антиисламских чатах.

Наиболее активен подросток был в сообществе, посвященном шутеру-«песочнице» GoreBox. В обсуждениях он утверждал, что специально создал в игре несколько карт с мечетями. Одной из них стала мечеть Аль-Нур в Крайстчерче, где в 2019 году произошел расстрел 51 человека.

В своих сообщениях школьник также заявлял, что христиане не устраивают терактов в отличие от мусульман, которых он обвинял в насилии. Его расистские высказывания распространялись и на китайцев с мексиканцами, которых он называл «не белыми по определению».

GoreBox — игра в жанре песочницы, выпущенная студией F²Games для Android в 2022 году и для Windows в 2023 году.