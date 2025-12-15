В России освободят депутата от должности после истории с родами жены в Чили

Депутата городской думы в Тольятти Александра Дорожкина лишат всех партийных должностей после сообщений о том, что его супруга Любовь Марченко родила ребенка в Чили. Об этом сообщил депутат Госдумы Евгений Ревенко в своем Telegram-канале.

«В Самарском отделении Партии, с которым в последние сутки мы были в плотном контакте, уже принято решение о лишении Дорожкина всех партийных должностей», — написал парламентарий.

Ревенко отметил, что подобная ситуация, когда военнослужащие Вооруженных сил РФ демонстрируют мужество и героизм на фронте, а «супруга депутата Гордумы позволяет себе хвастаться роскошными перелетами первым классом и выбором заграничного паспорта для будущего ребенка», недопустима.

Также депутат подчеркнул, что в Тольятти есть много достойных людей, кто мог бы представлять интересы партии и избирателей в городском парламенте.

До этого издание Baza сообщило, что жена депутата Дорожкина родила ребенка в Чили. Женщина опубликовала в своих соцсетях видео о том, как они с мужем приняли решение рожать ребенка не в России, а в Чили, чтобы дать «сильный паспорт и возможность путешествовать», отметил Telegram-канал. Издание также сообщило, что стоимость услуги достигает миллиона рублей.