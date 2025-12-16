Южный Урал вырвался в лидеры национального экологического рейтинга

Липецкая, Московская и Челябинская области, а также Чеченская, Карачаево-Черкесская республика и Ингушетия возглавили экологический рейтинг России по итогам 2025 года. Они достигли самых высоких показателей в исполнении задач национального проекта "Экологическое благополучие".

В числе критериев - оценка эффективности усилий власти по улучшению качества окружающей среды, отношение жителей и поддержка экологической политики. Попасть в число "отличников" Челябинской области помогла именно оценка ее жителей, отметивших позитивные изменения в экологической ситуации.

По словам руководителя ЦУР Елены Пановой, регион и прошлом году демонстрировал прогресс в решении экологических проблем, но в число "отличников" не попал во многом из-за негативных оценок и скептического отношения населения. Сегодня ситуация заметно изменилась - замеры общественного мнения показали, что отношение людей к экологической ситуации улучшилось на 10 процентов. Для сравнения составители рейтинга привели данные о том, что только в 16 регионах России мнение населения улучшилась на пять процентов, в 18 - оно ухудшилась, а в 12 регионах негативных оценок оказалось больше, чем положительных. Самая безрадостная ситуация у шести отстающих - там отрицательная динамика продолжает нарастать.

"Если говорить о Челябинской области, важно учитывать, что это наш "трудовой фронт", предприятия там работают на полную мощность, - заметил председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. - Однако не менее интенсивно продвигается экологическая повестка, и это очень хорошая работа губернатора и его команды".

Среди регионов Большого Урала, в число "хорошистов" в этом году вошли Пермский край, Тюменская область, ХМАО и ЯНАО. В "середнячках" остались Свердловская и Курганская области, где положительные сдвиги не столь заметны.

В минэкологии Челябинской области подтвердили успехи региона цифрами: в крупнейших промышленных центрах - Челябинске и Магнитогорске - снижение выбросов атмосферу к концу года по прогнозам достигнет 48 и 24 процентов по отношению к уровню 2017 года. А созданный информационно-аналитический центр по мониторингу экологической ситуации признан одной из лучших региональных практик федерального проекта "Чистый воздух".

"Мы видим, что наши усилия по улучшению качества окружающей среды дают реальные плоды, и жители чувствуют эти изменения. А это серьезный показатель доверия, особенно для такого промышленно развитого региона, как наш", - отметил глава министерства Игорь Гилев.

Впрочем, заметили составители рейтинга, в числе "отличников" еще надо удержаться. Возглавившие рейтинг регионы находятся в зоне риска в сравнении со стабильными "хорошистами" - с вершины больнее падать.