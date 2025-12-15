Поэтесса Рубальская рассказала о невероятном даре Левона Оганезова

Поэтесса Лариса Рубальская выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста России, пианиста и композитора Левона Оганезова.

В беседе с газетой «Известия» она отметила невероятный дар и доброту Оганезова.

По словам Рубальской, музыкант был замечательным человеком, а его музыкальный талант был очевиден и не требовал дополнительных слов.

Оганезов умер 13 декабря после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Прощание с народным артистом России Левоном Оганезовым пройдёт 16 декабря в Нью-Йорке.

Артист эстрады и юморист Владимир Винокур назвал Оганезова человеком-легендой.