В российском городе решили уложить плитку на снег

В Челябинске рабочие уложили плитку на снег напротив здания районной администрации. Об этом пишет издание «Подъем».

Речь идет об участке на Комсомольском проспекте. Жители пожаловались на некачественную работу и отметили, что недобросовестное исполнение происходит прямо напротив администрации. В мэрии, в свою очередь, заявили, что строители должны были уложить плитку до наступления холодов.

«Подрядчик не успел их (работы) завершить, получил неоднократные претензии от администрации Курчатовского района о нарушении сроков исполнения контракта и несоблюдении технологии. Район не планирует принимать такие работы, о чем заранее уведомил подрядчика», — объяснили в администрации.

Власти добавили, что собираются расторгнуть контракт с подрядчиком.

