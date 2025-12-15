В российской школе среди детей выявили случаи туберкулеза

В школе Новосибирска ввели ограничения после выявленных случаев заболеваемости туберкулезом среди детей. Об этом сообщили в мэрии российского города, передает РИА Новости.

На данный момент специалисты Роспотребнадзора выявляют источник и причины заболевания туберкулезом учащихся, контактировавшим с заболевшими детям и педагогам провели внеочередную диагностику. Количество заболевших детей в мэрии не раскрыли, сославшись на врачебную тайну.

В образовательном учреждении организовали мероприятия по дезинфекции помещений. Доступ родителей в здание школы ограничили.

Кроме того, в администрации города уточнили, что в соответствии с санитарными правилами и нормами, при выявлении случаев туберкулеза в образовательной организации не предусмотрено закрытие школы или перевод учеников на дистанционное обучение.

Ранее сообщалось, что у сотрудника Черкизовского мясоперерабатывающего завода выявили туберкулез в закрытой форме. После этого медики обследовали остальных работников предприятия.