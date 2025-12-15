Стало известно о состоянии учительницы, на которую напал с ножом девятиклассник в Санкт-Петербурге. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет (СК).

По информации ведомства, 29-летняя учительница находится в тяжелом состоянии и была госпитализирована. Кроме того, в СК также сообщили, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования руководителю регионального главка СК Павлу Выменцу.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По данным следствия, 15 декабря ученик общеобразовательной школы, расположенной на улице Белорусской, ударил ножом учительницу. Потерпевшая госпитализирована в медицинское учреждение в тяжелом состоянии», — сказано в сообщении.

Напомним, что нападение произошло в общеобразовательной школе Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Согласно предварительной версии, на учительницу напал ученик девятого класса. Он нанес ей не менее трех ударов ножом, а затем попытался покончить с собой. Причиной нападения могла стать плохая оценка.