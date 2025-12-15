Стали известны подробности о состоянии учительницы после нападения в школе

В Санкт-Петербурге 29-летнюю учительницу математики прооперировали в Александровской больнице после того, как на нее напал ученик с ножом в школе № 191 в Красногвардейском районе. В настоящее время женщина находится в реанимации и подключена к искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщили в 78.ru.

По информации издания, в ближайшее время пострадавшую россиянку планируют перевести в обычную палату. Родственникам пока не разрешили ее навещать.

Об инциденте стало известно 15 декабря. Девятиклассник по договоренности с преподавателем пришел исправлять контрольную работу. В кабинете подросток ударил ножом учительницу, когда та отвернулась. После содеянного школьник попытался покончить с собой. Оба были госпитализированы, у преподавателя резаные раны спины.

По данным Следственного комитета, школьник ударил педагога ножом не менее трех раз. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).