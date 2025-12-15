Тренд на «неидеальность»: в Ассоциации менеджеров обсудили образ современной женщины-лидера

В условиях быстрых социальных изменений образ женщины-лидера, умеющей гармонично сочетать карьеру, семейные и личные ценности, претерпевает трансформации и постепенно уходит в прошлое, уступая место «честному», «настоящему» и «неидеальному». К такому мнению пришли участники совместной встречи комитета по женскому лидерству и комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров на тему: «Женское лидерство и семейные ценности: образы успеха в современном мире».

Дискуссия прошла в формате делового ток-шоу. Эксперты, среди которых руководители крупных российских компаний, представители некоммерческих организаций и медиаиндустрии, обсудили, как современные медиа и бизнес формируют новый «образ успеха» и как меняется общественное восприятие роли женщины и в семье, и в профессиональной сфере. Одним из ключевых вопросов стало то, не формирует ли в глазах общества сложившийся образ «железной леди», которая одновременно должна быть лидером в офисе и хранительницей семейного очага, еще более токсичный стереотип «суперженщины», создающий завышенные ожидания и чувство вины.

Модератором встречи выступила Светлана Баранова, директор по коммуникациям Ассоциации менеджеров. Она обратила внимание, что за последние десятилетия образ женщины-лидера претерпел большие изменения:

«До эпохи соцсетей и глянцевых СМИ для многих успешная женщина ассоциировалась с возможностью получить хорошее образование и построить карьеру. Однако сегодня, особенно в социальных медиа, популяризуется стереотип, будто женщина, добившаяся успеха, — это «супервумен», способная одновременно управлять бизнесом, заботиться о семье и сохранять баланс между работой и личной жизнью. Такой образ создает перед женщинами серьезный вызов — справляться с высоким уровнем ожиданий и системой долженствования».

Наталья Пичугина, сопредседатель комитета по женскому лидерству и директор по персоналу СКБ Контур, поделилась своими мыслями о трансформации роли женщины в семье в условиях современного развития. «Даже если не всегда удается уделять семье достаточно времени и внимания, это можно компенсировать другим образом», — отметила она.

По её словам, с развитием инфраструктуры роль женщины в семье меняется:

«Конечно, из-за работы я не всегда успеваю уделять детям много внимания, что вначале вызывает чувство вины и желание что-то изменить. Но в то же время я понимаю, что могу обеспечить детям хорошее образование, посещение лучших кружков и секций. А выходные — это святое, это наше личное время. И качество совместного времени гораздо важнее его количества. Также у нас есть свой ритуал — так называемое «медленное время» с мужем, когда мы никуда не спешим, не проверяем рабочую почту и просто наслаждаемся общением друг с другом», — добавила Наталья Пичугина.

Как найти баланс между материнством, работой и избавиться от чувства вины рассказала сопредседатель комитета по СМИ Ассоциации менеджеров, генеральный директор «ФедералПресс» Надежда Плотникова:

«Нет никаких «лайфхаков», есть лишь внутренние волевые усилия и искреннее желание выполнить поставленные задачи. Я вовсе не люблю эту фразу про «баланс» жизни и работы. Женщина-лидер — это тот человек, который реализует себя в профессиональной сфере. В ее жизни всегда будет множество разнообразных задач, и говорить о полном балансе бессмысленно: каждый сам выбирает, что делать и на что сосредоточиться. Важен вопрос приоритетов: готова ли ты направить все свои силы на достижение масштабной цели, которая идет за пределы твоих личных притязаний — вот в чем главный вопрос».

Своим опытом совмещения роли многодетной мамы и руководительницы поделилась сопредседатель комитета по женскому лидерству и генеральный директор благотворительного фонда «Открывая горизонты» Анна Орлова.

«Есть несколько способов снизить ощущение вины перед детьми. Во-первых, важно понять, что вы — хорошая мама, если в 30% случаев принимаете правильные решения. Во-вторых, важно не сколько времени вы проводите с семьей, а как оно наполнено смыслом. Чтобы построить доверительные отношения с ребенком, достаточно уделять ему хотя бы 15 минут в день — говорить о том, что действительно интересно и важно для него. Время — ценность, но настоящее тепло и взаимопонимание рождаются через искренние диалоги и внимание к внутреннему миру ребенка».

Также эксперт высказала мнение о причинах, по которым некоторые политики и общественные деятели делают акцент на призывах к молодым женщинам уделять больше внимания материнству, а не карьере. Анна Орлова отметила, что одна из причин — сложная демографическая ситуация.

«Если мы будем активно продвигать образ женщины-домохозяйки, то важно также усиливать и образ мужчины-добытчика, который принимает участие в формировании семьи и поддерживает равновесие. В современном обществе семья — это взаимная ответственность».

Главный редактор Parents.ru Марина Великанова призвала женщин не стесняться своей «неидеальности»:

«Тренд на суперженщину постепенно уходит в прошлое. Сегодня в медиа уже не актуален образ идеальной мамы с безупречной фигурой и внешностью, которая одновременно ведет хозяйство. На смену приходит более реалистичный и честный образ женщины. Современные женщины-лидеры мнений — это те, кто не боятся выбирать себя, признавать свои несовершенства и ошибки, не боятся публичных разрывов и скандалов, даже несмотря на возможные репутационные риски. Примеры — Татьяна Ким, Оксана Самойлова, Алсу — они показывают, что невозможно быть идеальной во всем!»

Эксперты единогласно отметили, что среди молодого поколения сегодня особенно ярко проявляется тренд на «смелость быть настоящими и не бояться своей несовершенности». Именно эта искренность помогает формировать образ современной женщины-лидера — уверенной, честной, готовой делиться своей историей и без страха идти навстречу мечтам и вызовам времени.

Партнеры комитета по СМИ: ФедералПресс, Шкулев Холдинг

Информационные партнеры: Rambler&Co, Российская газета, Вечерняя Москва, Комсомольская правда, Инк., Ассоциация консультантов по подбору персонала (АКПП), Мосинформбюро, Гарант.ру