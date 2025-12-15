На Алтае бушует эпидемия: школы массово закрываются

В школах Горно-Алтайска и Майминского района республики приостановлен учебный процесс.

© РИА "ФедералПресс"

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, введен карантин.

«До 17 декабря введен карантин», – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшилась. За прошлую неделю было зафиксировано около 2,5 тысяч случаев ОРВИ, что в 1,6 раза превышает показатели предыдущей семидневки. Кроме того лабораторно подтверждено 415 случаев гриппа типа А.

«Из ни 27 идентифицированы как подтип H3N2. Более половины всех случаев гриппа (221) приходится на столицу республики», – уточнили в пресс-службе.

В мэрии столицы Республики Алтай добавили, что школы переведены на дистанционный формат обучения. Это решение было принято на основании рекомендаций Роспотребнадзора и управления образования, поскольку порог заболеваемости среди учащихся и педагогов в городе превысил 20 %. Дошкольные учреждения продолжают работу, однако закрыты отдельные группы с высоким уровнем заболеваемости. Помимо этого, до 18 декабря включительно, на всей территории республики запрещены культурно-массовые мероприятия.

Напомним, что такое гонконгский грипп и какие симптомы указывают на эту болезнь.