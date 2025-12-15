Защита певицы Ларисы Долиной прислала возражения на жалобу Полины Лурье в Верховный суд РФ по спору из-за квартиры в центре Москвы. Об этом сказано на сайте суда.

"В суд поступили возражения адвоката, действующего в интересах Долиной, на жалобу Лурье", - сказано на сайте.

Ранее в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале Долина заявила, что вернет Лурье деньги за недвижимость.

13 августа 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали певицу перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате Долина перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Покупательница квартиры Полина Лурье обратилась в Верховный суд РФ. Рассмотрение дела по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье назначено на 16 декабря.