Народная артистка России Ирина Андрианова скончалась в возрасте 76 лет

На 77-м году жизни умерла народная артистка России, актриса Тверского драмтеатра Ирина Андрианова. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Актриса скончалась из-за последствий борьбы с тяжелой болезнью.

О дате и месте прощания с Андриановой будет сообщено позже.

— Коллектив театра глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким, поклонникам таланта Ирины Васильевны Андриановой. Низкий поклон! Вечная память! — добавили в сообщении.

Андрианова родилась в Люберцах в 1949 году. Высшее образование — актерский факультет ГИТИС им. А.В. Луначарского (1971 год).

Продолжительное время работала в Ульяновском и Таллинском драматических театрах (1971-1974 годы), с 1974 года — в Тверском театре драмы.