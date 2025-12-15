В Ростовской области для застройщиков появится инфраструктурный сбор

В Ростовской области планируется ввести новые правила градостроительной политики, в том числе и инфраструктурный сбор, чтобы обеспечить новостройки необходимыми соцобъектами. Об этом сообщила пресс-служба главы области.

© donland.ru

Ключевые изменения в этой сфере будут закреплены в законопроекте, который депутаты Заксобрания региона рассмотрят 23 декабря. Цель обновления областного закона «О регулировании отдельных отношений в сфере комплексного развития территорий в Ростовской области» - обеспечить новостройки необходимой социальной инфраструктурой.

Крупные застройщики получили информацию об изменениях в ходе встречи под председательством губернатора региона Юрия Слюсаря.

«Исходим из того, что ваш подход не в том, чтобы приехать в Ростов и заработать деньги, наплевав на то, что здесь будет происходить дальше. Строить качественно – это в интересах и бизнеса, и власти, и жителей», - обратился к застройщикам Юрий Слюсарь.

Теперь разрешения на строительство будут выдаваться только после согласования проекта на градсовете. Также планируется, что бюджет просубсидирует создание социальных объектов. В частности, застройщикам возместят 70% затрат за места в школах, нормативно необходимых для строящихся жилищных комплексов.

«Сверхнормативные места получат полное возмещение. Если же жители будущего ЖК в соответствии с установленными нормативами обеспечиваются местами в социальных объектах за границами его территории, то застройщики заплатят инфраструктурный взнос», - уточнили в пресс-службе.

Размер взноса, который застройщик обязан будет выплатить в областной бюджет, определят на основе нормативной стоимости создания мест в детских садах, школах и поликлиниках. Расчет суммы прозрачен и будет закреплен в нормативном акте.

Напомним, что ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в ходе прямой линии рассказал о строительстве школ и поликлиник в регионе. Он отметил сложную ситуацию со школами в микрорайоне Вертолетное поле и поблагодарил застройщика, который принял решение за свой счет построить там учебный модуль в 2026 году.