Россотрудничество продолжит поддержку переселенцев из Нагорного Карабаха

Россотрудничество совместно с АНО «Евразия» и АНО «Русская Гуманитарная Миссия» в 2026 году продолжат реализацию гуманитарного проекта по поддержке переселенцев из Нагорного Карабаха, проживающих в различных регионах Армении. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Россотрудничества.

Уточняется, что проект направлен на оказание помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В агентстве отмечают, что в связи с активным распространением информации о программе среди местного населения увеличилось число обращений от переселенцев. В связи с этим принято решение продлить сроки реализации проекта на 2026 год включительно.

Для завершения акции в запланированных населенных пунктах будет дополнительно закуплено не менее 2 тыс. гуманитарных наборов для семей с товарами первой необходимости и запасом продуктов, а также 500 наборов для детей. Помощь предназначена многодетным семьям, семьям, оставшимся без кормильца, опекунам, а также бабушкам и дедушкам, взявшим на себя заботу о внуках.

Заместитель руководителя Россотрудничества Игорь Чайка отметил, что поддержка переселенцев носит системный характер и охватывает тысячи семей. По его словам, решение о продлении программы связано с высокой востребованностью гуманитарной помощи.

На первом и втором этапах проекта в 2025 году было закуплено 7 310 гуманитарных наборов, а также 1 тыс. наборов для детей. Поддержка была оказана более чем 5 тыс. семьям, около 700 из которых дополнительно получили наборы для малолетних детей.

Гуманитарная акция реализуется в рамках проекта «Россия с вами», направленного на информирование иностранных граждан о деятельности России в сфере содействия международному развитию.