ТАСС: причиной смерти Левона Оганезова стало онкологическое заболевание
Народный артист России композитор Левон Оганезов умер из-за рака почки. Об этом сообщил ТАСС источник.
Ранее племянник Оганезова советский и российский поэт Карен Кавалерян сообщил агентству, что его дядя умер 13 декабря в возрасте 84 лет.
"Левон Оганезов болел раком. Это был рак почки", - сказал собеседник ТАСС, отвечая на вопрос корреспондента о причине смерти композитора.
