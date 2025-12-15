Россиянам пообещали магнитные бури под Новый год

Магнитная буря может начаться на Земле 30 декабря, ИКИ РАН.
Ожидается, что 30 декабря магнитная буря достигнет слабого уровня (G1). Также геомагнитные возмущения могут пройти 23 декабря. Также возможны слабые магнитные бури в среду и четверг, 17 и 18 декабря, предупредили специалисты.
В настоящее время магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии. Ранее бури наблюдались 11-13 декабря.
12 декабря Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН опубликовала видео, на котором Солнце выбросило крупный протуберанец. На кадрах виден процесс «расставания» Солнца с крупным протуберанцем, снимавшийся на протяжении суток.