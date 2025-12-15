Сотни жителей Реутова пришли проститься с погибшим в ДТП главой города

Сотни жителей подмосковного Реутова пришли на прощание с главой города Филиппом Науменко, который скончался от полученных травм после крупного ДТП.

Траурная церемония проходит в Троицком храме, территория оцеплена полицией. В храм пришли не только родственники и друзья городского главы, но и простые жители города.

"Недавно видела его в нашем храме, стояла в трех метрах от него, - рассказывает жительница Реутова Елена. - При нем город расцвел, вспоминаю, какие купели он организовал на Крещение". "При нем в городе стало чище, появились новые скверы, - говорит реутовчанка Маргарита. - Чувствовалось, что все стало как-то более организованно".

Похороны Филиппа Науменко состоятся в понедельник, 15 декабря. Отметим, что он скончался спустя два года после того, как возглавил администрацию города. 28 декабря Филиппу Науменко исполнилось бы 40 лет.

Напомним, глава города получил тяжелые травмы в ДТП в Нижегородской области. Водитель его служебного автомобиля врезался в "КамАЗ" в окрестностях Выксы. Врачи несколько дней боролись за жизнь Филиппа Науменко, но в минувшую субботу он скончался, не приходя в сознание.