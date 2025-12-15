Рекордное число подростков променяло 10-й класс на колледж

Российские девятиклассники массово отказываются от продолжения обучения в школе и выбирают колледжи и техникумы. По данным Минпросвещения, предоставленным изданию «Коммерсантъ», в 2025 году 63% девятиклассников выбрали колледжи и техникумы вместо перехода в 10-й класс. Конкурс оказался огромным: на поступление было подано около 4 миллионов заявлений, из которых зачисление получили 1,3 миллиона абитуриентов.

Общее число студентов в системе среднего профессионального образования (СПО) достигло 3,9 миллиона человек. В ведомстве отмечают, что популярность рабочих и прикладных специальностей вернулась к показателям полувековой давности.

«На эти рекордные цифры мы вышли впервые за пятьдесят лет. Только в 1970-х годах в техникумах и училищах было 4 млн ребят», — подчеркивают в министерстве.

Государство реагирует на спрос увеличением квот: в этом году было выделено более 850 тысяч бюджетных мест, что на 68 тысяч больше прошлогоднего показателя. Тем не менее, 37% студентов вынуждены учиться платно. Самыми популярными направлениями стали как «белые воротнички» (IT-системы, сестринское и лечебное дело, педагогика, туризм), так и рабочие руки — сварщики, повара, автомеханики и строители. Лидерами по числу студентов остаются Москва, Петербург, Кубань, Свердловская и Челябинская области.

Рост интереса к колледжам происходит на фоне экспериментов с итоговой аттестацией. В 2025 году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области был запущен пилотный проект, разрешающий поступающим в СПО сдавать всего два ОГЭ (русский язык и математику) вместо четырех. Сейчас в Госдуме готовится ко второму чтению законопроект, который расширит эту практику и на другие регионы страны.