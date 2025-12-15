Жога назвал три уральских региона, где больше всего не хватает медиков

Полпред президента в УрФО Артем Жога поставил перед губернаторами задачи в сфере здравоохранения.

Этой теме было посвящено заседание совета при полпреде, сообщили в аппарате Жоги.

«Особенно остро проблема нехватки медицинских работников стоит в первичном звене Курганской, Свердловской и Челябинской областей», – привели в пресс-службе полпредства данные, прозвучавшие на заседании.

В качестве позитивных результатов полпред назвал программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер. По ним за три года трудоустроились 930 и 557 человек соответственно.

Также Жога потребовал от губернаторов контролировать завершение строительства и капремонта больниц, поликлиник и ФАПов. По его подсчетам, в этом году в УрФО построен 101 объект, 132 здания отремонтировано, приобретено почти 1300 медицинских приборов.

«Люди позитивно оценивают изменения в системе здравоохранения, однако работы предстоит еще много», – предупредил он.

Лично на заседании присутствовал замгенпрокурора Сергей Зайцев, по видеосвязи – первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко и руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, отметили в пресс-службе.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер попросил Артема Жогу поддержать модернизацию операционного корпуса ОКБ № 1.