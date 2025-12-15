Исследование Rambler&Co: россияне ценят зимние развлечения за возможность провести время с семьей

Зимние развлечения остаются отличной возможностью, чтобы провести время с близкими. Каждый второй участник совместного опроса медиахолдинга Rambler&Co и СберСтрахования поделился, что занимается зимними активностями вместе с семьей. Всего компании опросили более 92 тысяч интернет-пользователей в период с 27 ноября по 4 декабря 2025 года.

Как и годом ранее, большинство (51%) респондентов проводят активный зимний отдых в компании близких. Наиболее популярными вариантами досуга остаются беговые лыжи – их отметили 22% участников опроса, пешие прогулки по заснеженным маршрутам выбрали 18% и катание на коньках – 12%. Немного меньше интереса вызывают катание на санках – 9%, тюбинге, горных лыжах или сноуборде, а также зимняя рыбалка – по 7%. Еще 18% респондентов указали иные виды активностей.

Интересно, что друзей в качестве компаньонов стали выбирать чаще – вместе с ними предпочитают отдыхать 16% участников опроса, на 3 процентных пункта больше, чем годом ранее. К организованным группам или коллегам присоединяются 2% и 1% респондентов соответственно, еще 30% предпочитают заниматься своими увлечениями в одиночестве.

Регулярно уделяют время активным зимним развлечениям более половины россиян. Из них 37% делают это несколько раз в месяц, 27% – раз в месяц, а 22% – раз в неделю. Еще 14% занимаются такими активностям несколько раз в неделю.

Говоря о наиболее значимых преимуществах активного зимнего досуга, респонденты стали чаще указывать на возможность провести время с семьей и друзьями. Об этом сказали 17% из них – на 5 процентных пунктов больше, чем в прошлом году. Кроме этого, главными достоинствами, по мнению россиян, стали пребывание на свежем воздухе (30%) и красивые зимние пейзажи (23%). Также 11% опрошенных отмечают возможность уединения вдали от городской суеты, 9% указали на активный досуг и поддержание физической формы, 3% – развитие спортивных навыков и 7% – другие преимущества зимнего сезона.

Среди причин, которые, наоборот, становятся препятствием к веселому времяпрепровождению в это время, треть опрошенных отметили погодные условия, такие как сильные морозы и ветер (33%). Еще по 16% респондентов говорят о возможных травмах, риске заболеть, а также высоких затратах на оборудование и поездки. Необходимость в специальном снаряжении останавливает 14% респондентов, остальные 5% указывают иные причины.

При этом для большинства людей зимние активности остаются доступными и не требуют значительных расходов. Так, 44% из них не тратят на это деньги, каждый четвертый (26%) укладывается в сумму 5 тыс. рублей за сезон, 13% расходуют не более 10 тыс. рублей, 17% – суммы побольше.

Александр Абрамов, исполнительный директор СберСтрахования: