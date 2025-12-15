Какие профессии будут востребованы в 2026 году

В условиях повсеместной цифровизации и набирающего обороты технологического рывка рынок труда меняется быстрее, чем успевают обновляться образовательные программы, рассказал в беседе с RT Антон Васильев, директор IT-колледжа «Хекслет».

Он отметил, что компании перестраивают бизнес-процессы, внедряют искусственный интеллект, автоматизируют производство и усиливают требования к безопасности, поэтому на передний план выходят новые профессиональные роли — более узкие и прикладные.

«Сейчас всё меньше работодателей готовы оплачивать абстрактные компетенции, при этом они активно конкурируют за тех специалистов, которые способны работать на стыке нескольких IT-направлений», — рассказал Васильев.

По мнению эксперта, одной из наиболее востребованных специальностей в будущем году будет профессия инженера по интеграции искусственного интеллекта.

Как отметил специалист, если раньше компании только тестировали решения с использованием ИИ, внедряя их точечно и под отдельные функции, то сейчас в компаниях искусственный интеллект рассматривается уже как полноценный инфраструктурный элемент бизнеса.

«Инженер по интеграции отвечает за то, чтобы ИИ действительно повышал производительность, снижал издержки и улучшал эффективность операций. Специалист должен понимать, какие именно данные будут полезны для обучения модели, как встроить алгоритмы в рабочие процессы и какие риски могут при этом возникнуть», — объяснил собеседник RT.

По его словам, спрос на таких специалистов растёт сразу в нескольких секторах: промышленность внедряет предиктивную аналитику и компьютерное зрение, банки оптимизируют скоринговые алгоритмы и персонифицируют взаимодействие с клиентами, ретейл использует ИИ для прогнозирования спроса, а логистика — для оптимизации маршрутов и складских операций.

Среди других категорий соискателей, которые будут пользоваться спросом на рынке труда, эксперт выделяет специалистов по кибербезопасности.

«Кибербезопасность долго воспринималась как вспомогательная функция, но в последнее время это становится стратегически важным направлением развития любой организации», — добавил он.

Отмечается, что ещё одним направлением, которое будет нуждаться в квалифицированных специалистах, станет роботизация производств.

Кроме того, по его словам, аналитики данных сохранят позицию среди востребованных специальностей, так как, несмотря на насыщенность рынка соискателями с подобными компетенциями, дефицит качественных специалистов по-прежнему сохраняется.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе заседания СПЧ заявил, что бездумное использование возможностей искусственного интеллекта грозит утратой идентичности.