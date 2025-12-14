Семья блогера Аиши прокомментировала сообщения о смерти младенца в бассейне

Семья блогера-миллионника Аиши, ребенок которой скончался после родов в домашнем бассейне, прокомментировала произошедшее. Об этом пишет портал MSK1.ru.

© Вечерняя Москва

На связь вышла сестра Аиши София. По ее словам, информация о том, что новорожденный младенец долгое время лежал в воде, не соответствует действительности.

— Мы расскажем все после того, как ее (Аишу — прим. «ВМ») выпишут из больницы. Все, что пишут по поводу бассейна, что ребенок лежал час в воде, — все неправда. Говорить ничего не хочется. Верная информация — ребенок скончался, — приводят слова Софии в публикации.

О трагедии стало известно 14 декабря. Все произошло в квартире дома на улице Полины Осипенко. Сообщалось, что 27-летняя девушка родила малыша дома в надувном бассейне. Причем изначально СМИ писали, что малыш пролежал в воде примерно час и все это время подавал признаки жизни. Затем он перестал дышать, и реанимация, которую провели прибывшие медики, ни к чему не привела, спасти ребенка не удалось.

О том, что матерью скончавшегося малыша является именно Аиша, стало известно чуть позже. На аккаунт девушки в TikTok подписаны около 1,4 миллиона человек.