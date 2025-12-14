Умерла Евгения Петрова, которая 37 лет была замдиректора Русского музея

Не стало Евгении Николаевны Петровой, искусствоведа, долгие годы занимавшей должность заместителя директора Русского музея, куратора многих выставок русского искусства в России и за рубежом. Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения.

Среди самых громких кураторских проектов Евгении Николаевны последних лет были московская выставка в "Зарядье" "Павел Филонов. Художник мирóвого расцвета" зимой 2023/24 года и только что открывшаяся выставка в ГМИИ им. А. С. Пушкина "Марк Шагал. Радость земного притяжения".

Русский музей предоставил для проекта ключевые работы художника. Выставка Шагала в Пушкинском музее стала последним большим выставочным проектом Евгении Петровой.

В числе других проектов Евгении Петровой можно выделить такие ключевые выставки, дарившие зрителям радость открытий, как "Символизм в России", "Мир искусства", "Музыка цвета. Ритм и пространство. Кандинский и его современники. 1900-1920-е", "Русский футуризм и Давид Бурлюк", "Красный цвет в русском искусстве", "К. Малевич в Русском музее", "В круге Малевича", "Игра и страсть", "Агитация за счастье" (советское искусство 1930-1950-х годов), "Русский Париж", "Бубновый валет", "Религиозный Петербург", "Большая картина", "Дорога в русском искусстве", "Сказка в России"...

Диапазон ее научных интересов был не менее широк, чем диапазон созданных ею выставочных проектов. Евгению Петрову особенно интересовал русский рисунок первой половины XIX века, истории которого посвящена ее кандидатская диссертация. О мастерах начала XIX века в том числе и две ее книги, вышедшие в 2005 году: "Рисунок и акварель в русской культуре. Первая половина XIX века" и "Орест Кипренский и Италия (Orest Kiprenskij e lItalia)". Книга об Оресте Кипренском вышла в Риме. Но среди более 200 научных статей Петровой были работы, посвященные и русскому авангарду, и народному искусству.

Выпускница Ленинградского университета (она окончила его в 1971 году, став дипломированным искусствоведом), Евгения Петрова пришла работать в Русский музей еще студенткой в 1966 году. 20 лет спустя она стала заместителем директора по научной работе, покинув эту должность в 2023 году. С 2023 года она являлась главным экспертом Русского музея по научно-издательской работе.

Русский музей стал для нее не только еще одним университетом, но местом, где жила ее душа. Она руководила подготовкой генерального каталога живописи учреждения.

Вес ее мнения и ее позиции в музейной среде был значителен. Она входила в Международный совет музеев (ИКОМ). Была членом-корреспондентом Российской академии художеств (отделение искусствознания и художественной критики), членом Санкт-Петербургского отделения Союза художников России.

Евгения Петрова была награждена "Орденом Дружбы" (2001), медалью "В память 300-летия Санкт-Петербурга" (2004). Ее звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" стало констатацией факта, а не авансом.

С именем Евгении Петровой связаны и крупные международные проекты Русского музея. Ее вклад в международное культурное сотрудничество был отмечен французским "Орденом за заслуги" (2005) и итальянским орденом "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2006).