Умерла Евгения Петрова, которая 37 лет была замдиректора Русского музея

Российская Газета

Не стало Евгении Николаевны Петровой, искусствоведа, долгие годы занимавшей должность заместителя директора Русского музея, куратора многих выставок русского искусства в России и за рубежом. Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения.

Среди самых громких кураторских проектов Евгении Николаевны последних лет были московская выставка в "Зарядье" "Павел Филонов. Художник мирóвого расцвета" зимой 2023/24 года и только что открывшаяся выставка в ГМИИ им. А. С. Пушкина "Марк Шагал. Радость земного притяжения".

Русский музей предоставил для проекта ключевые работы художника. Выставка Шагала в Пушкинском музее стала последним большим выставочным проектом Евгении Петровой.

В числе других проектов Евгении Петровой можно выделить такие ключевые выставки, дарившие зрителям радость открытий, как "Символизм в России", "Мир искусства", "Музыка цвета. Ритм и пространство. Кандинский и его современники. 1900-1920-е", "Русский футуризм и Давид Бурлюк", "Красный цвет в русском искусстве", "К. Малевич в Русском музее", "В круге Малевича", "Игра и страсть", "Агитация за счастье" (советское искусство 1930-1950-х годов), "Русский Париж", "Бубновый валет", "Религиозный Петербург", "Большая картина", "Дорога в русском искусстве", "Сказка в России"...

Диапазон ее научных интересов был не менее широк, чем диапазон созданных ею выставочных проектов. Евгению Петрову особенно интересовал русский рисунок первой половины XIX века, истории которого посвящена ее кандидатская диссертация. О мастерах начала XIX века в том числе и две ее книги, вышедшие в 2005 году: "Рисунок и акварель в русской культуре. Первая половина XIX века" и "Орест Кипренский и Италия (Orest Kiprenskij e lItalia)". Книга об Оресте Кипренском вышла в Риме. Но среди более 200 научных статей Петровой были работы, посвященные и русскому авангарду, и народному искусству.

Выпускница Ленинградского университета (она окончила его в 1971 году, став дипломированным искусствоведом), Евгения Петрова пришла работать в Русский музей еще студенткой в 1966 году. 20 лет спустя она стала заместителем директора по научной работе, покинув эту должность в 2023 году. С 2023 года она являлась главным экспертом Русского музея по научно-издательской работе.

Русский музей стал для нее не только еще одним университетом, но местом, где жила ее душа. Она руководила подготовкой генерального каталога живописи учреждения.

Вес ее мнения и ее позиции в музейной среде был значителен. Она входила в Международный совет музеев (ИКОМ). Была членом-корреспондентом Российской академии художеств (отделение искусствознания и художественной критики), членом Санкт-Петербургского отделения Союза художников России.

Евгения Петрова была награждена "Орденом Дружбы" (2001), медалью "В память 300-летия Санкт-Петербурга" (2004). Ее звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" стало констатацией факта, а не авансом.

С именем Евгении Петровой связаны и крупные международные проекты Русского музея. Ее вклад в международное культурное сотрудничество был отмечен французским "Орденом за заслуги" (2005) и итальянским орденом "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2006).