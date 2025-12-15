Умерла одна из пострадавших при обрушении дома в Волгоградской области

Женщина, пострадавшая в результате частичного обрушения жилого дома в городе Петров Вал в Волгоградской области, умерла в больнице. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

В заявлении уточняется, что женщина находилась в отделении реанимации Центральной городской больницы №1 в Камышине.

«Несмотря на все предпринятые врачами меры, [она] умерла от полученных тяжелых травм, не совместимых с жизнью», — рассказали в пресс-службе.

Частичное обрушение многоквартирного дома на улице Ленина в городе Петров Вал произошло 11 декабря. В прокуратуре Волгоградской области заявили, что причиной мог послужить хлопок газовоздушной смеси.

Как писал Telegram-канал SHOT, в результате ЧП пострадали четыре человека — ребенок, две женщины и мужчина. У последнего диагностировали ожоги груди и руки второй–третьей степени. Одна из женщин получила ожоги 90% тела.

По данным регионального управления Следственного комитета РФ, в квартире, где произошел взрыв газа, в момент происшествия никто не проживал. Пострадавшими оказались соседи.