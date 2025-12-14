Адвокат Блиновской рассказала о «привилегиях» блогера в колонии

Осужденная за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег блогер Елена Блиновская, этапированная в женскую ИК-1 во Владимирской области, не пользуется какими-либо привилегиями и в установленном порядке отбывает назначенное судом наказание. Об этом заявила ее адвокат Наталия Сальникова.

Юрист отметила, что сообщения о каких-либо привилегиях Блиновской в период отбывания наказания в колонии не соответствуют действительности. По ее словам, распространяемая информация и слухи неоднократно опровергались как защитой, так и УФСИН.

Сальникова подчеркнула, что блогер надлежащим образом отбывает назначенное наказание и стремится показать обществу, что проходит этот этап достойно.

— Каждая так называемая сенсация о Елене Блиновской в СМИ, содержащая о ней непроверенную информацию и ссылку на сомнительный источник, несомненно, повышает индекс цитируемости у авторов всех этих фейк-ньюс, но вместе с тем все это только усложняет отбытие назначенного судом наказания Елене Олеговне и создает дополнительные сложности, — заявила адвокат в беседе с ТАСС.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Елену Блиновскую перевели в привилегированный отряд в колонии во Владимирской области. Там, по неподтвержденным данным, арестантки выполняют самую легкую работу.

Блогера осудили на пять лет колонии. Позднее Мосгорсуд пересмотрел приговор и снизил срок наказания на полгода. Подробности уголовного дела Блиновской — в материале «Вечерней Москвы».