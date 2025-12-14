Стало известно, что могло спасти Блиновскую от тюрьмы

Адвокат Екатерина Гордон рассказала, что предлагала блогеру-марафонщице Елене Блиновской спасительный выход во время расследования. Это позволило бы смягчить наказание, но та отказалась. В итоге Блиновская получила 5 лет колонии, сообщает издание Star.

Адвокат считает, что Блиновской нужно было раскаяться и во всем признаться. Тогда, возможно, ее команде удалось бы смягчить меру наказания для Елены.

«В случае с Блиновской у меня было одно предложение: падаем на колени, отдаем, что есть, и начинаем сначала. Не приняли предложение, потому что пришла куча дюже умных адвокатов с предложениями банкротиться и что-то там еще… Я говорила: отдаем, не прячем, все денежные потоки, они же видны. Мы уже все вдоль и поперек оцифрованы. Блиновская отказалась. Тогда мою позицию не услышали, а она для меня была принципиальной», — рассказала Гордон.

Она опровергла слухи о том, что ее «подослал Кремль». Кроме того, Гордон считает, что супруг марафонщицы косвенно виноват в том, что сейчас она находится в колонии . Он мог взять вину на себя, но ничего подобного не сделал.

«Для меня мужчина — тот, кто, если нужно, признает «вину», но свою женщину, мать своих детей вытащит. Что Артем Чекалин, что Блиновский могли сказать: Это наша вина. Все делали мы. Оставьте наших жен в покое», — сказала юрист.

Этой весной суд приговорил Блиновскую к 5 годам колонии за неуплату налогов. Осенью она подала апелляцию на досрочное освобождение, но ей отказали.